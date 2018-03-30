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Украинская прокуратура за нарушение порядка посещения Крыма завела дела на 186 иностранцев
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30.03.2018 00:51
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Иностранцам, которые незаконно посещали аннексированный полуостров,
грозит до восьми лет заключения, заявили в прокуратуре Автономной
Республики Крым. Иностранцы обязаны въезжать в Крым через
украинские контрольные пункты Фото: ark.gp.gov.ua Согласно статье
332-1 Уголовного кодекса Украины, указанным лицам грозит до восьми
лет заключения.В прокуратуре отметили, что в число 186-ти не входят
иностранцы, которые принимали участие в "так называемых референдуме
и выборах, поскольку это отдельное уголовное производство".Граждане
других государств имеют право въезда-выезда на территорию Крыма
через контрольные пункты, расположенные на территории материковой
части Украины, предварительно получив на это согласие от украинских
госорганов, напомнили в прокуратуре.После аннексии Крыма
Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и
полуостровом пролегла формально административная, но
фактически – настоящая "граница". На ней работают три
украинских контрольных пункта въезда/выезда: "Каланчак", "Чонгар" и
"Чаплынка".В июне 2015 года Кабинет Министров Украины
утвердил порядок посещения оккупированного полуострова.
Позже в него вносились изменения.
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