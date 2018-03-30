Иностранцам, которые незаконно посещали аннексированный полуостров, грозит до восьми лет заключения, заявили в прокуратуре Автономной Республики Крым. Иностранцы обязаны въезжать в Крым через украинские контрольные пункты Фото: ark.gp.gov.ua Согласно статье 332-1 Уголовного кодекса Украины, указанным лицам грозит до восьми лет заключения.В прокуратуре отметили, что в число 186-ти не входят иностранцы, которые принимали участие в "так называемых референдуме и выборах, поскольку это отдельное уголовное производство".Граждане других государств имеют право въезда-выезда на территорию Крыма через контрольные пункты, расположенные на территории материковой части Украины, предварительно получив на это согласие от украинских госорганов, напомнили в прокуратуре.После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая "граница". На ней работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда: "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".В июне 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил порядок посещения оккупированного полуострова. Позже в него вносились изменения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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