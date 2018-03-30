Дисциплинарный комитет греческой Суперлиги вынес решение относительно скандала на матче “ПАОК” — “АЭК” в рамках 25 тура национального первенства, сообщает со ссылкой на сайт ekathimerini.com.

Владелец “ПАОК” Иван Саввиди за которого был остановлен матч с “АЕК” (выбежал на поле с пистолетом в кобуре), получил наказание в виде трех лет отстранения от любой футбольной деятельности, а также штрафа в размере 100 тыс. евро.

Спортивный директор команды Лубош Михел получил 90-дневную запрет на посещение матчей в течение 90 дней и штраф в размере 15 тыс. евро за то, что он якобы сказал рефери “тебе конец”.

Кроме того, ФК “ПАОК” засчитано техническое поражение в матче с “АЕК” 0:3. Также из клуба были сняты три очка, а следующий сезон греческой Суперлиги команда из Салоник начнет, имея в пассиве минус 2 пункта. “ПАОК” еще и получил наказание в виде трех домашних матчей без зрителей и штрафа в размере 63 тысяч евро.

Отметим, что по итогам решения “АЭК” нашего Дмитрия Чигринского останется лидером чемпионата с преимуществом в семь очков над другими “Олимпиакос” с пятью играми, оставшихся до конца турнира. “ПАОК”, за который выступает украинец Евгений Шахов, упал на третью позицию и отстает от “АЕК” на 8 баллов.

Напомним, что из-за действий представителей “ПАОКа” был приостановлен чемпионат Греции.

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