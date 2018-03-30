Коллектив Национального медуниверситета им. Богомольца обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой обратить внимание на конфликтную ситуацию, возникшую между Минздравом и ректором НМУ Екатериной Амосовой.

В заявлении говорится, что с конца 2017 - начала 2018 гг. относительно НМУ и ректора Амосовой началась кампания по дискредитации,передает со ссылкой на .

Со своей стороны обвинило Амосову в срыве лицензионного интегрированного экзамена "Крок-1" для студентов стоматологов.

"Назначенная Минздравом комиссия не смогла доказать "нарушения" со стороны ректора. Министерство трижды вопреки действующим правилам, устраняет Амосову от исполнения обязанностей, дезорганизуя деятельность университета и склоняя Амосову к досрочной безосновательной отставке", - говорится в письме.

Под письмом поставили подписи председатель наблюдательного совета - председатель комитета Нацпремии имени Юрий Щербак, митрополит УПЦ КП Димитрий, директор института нейрохирургии имени Ромоданова Евгений Педаченко и директор Киевского драмтеатра на Подоле Виталий Малахов.

Напомним, 20 февраля отстранило Амосову от руководства НМУ им. Богомольца. Сама ректор называет причиной своего отстранения давление со стороны Министерства здравоохранения и в частности Центра тестирования.

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