Применение на Донбассе беспилотников cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ предусмотрено Минскими соглашениями, отметил замглавы СММ Александр Хуг. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хуг сообщил, что БПЛА будут использоваться и ночью Фото: ЕРА "Учитывая, что Минскими соглашениями предусмотрено применение cпециальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотных летательных аппаратов и других технических средств дистанционного наблюдения, призываем подписантов соглашений не препятствовать и не вмешиваться в работу этих технических средств – беспилотников – угрозами, стрельбой или иным способом", – сказал замглавы миссии.По информации Хуга, БПЛА будут запускаться от Константиновки. Они будут летать и над Донецкой областью, и над Луганской – по обе стороны линии соприкосновения.В ОБСЕ беспилотники намерены использовать и в ночное время. https://www.facebook.com/oscesmm/videos/986049698072402/ 28 марта Хуг объявил о возобновлении полетов беспилотников СММ ОБСЕ.Наблюдатели неоднократно заявляли об обстрелах их беспилотников на Донбассе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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