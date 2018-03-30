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Хуг призвал не мешать полетам на Донбассе беспилотников ОБСЕ
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30.03.2018 00:59
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Применение на Донбассе беспилотников cпециальной мониторинговой
миссии ОБСЕ предусмотрено Минскими соглашениями, отметил замглавы
СММ Александр Хуг. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Хуг сообщил, что БПЛА будут использоваться и ночью Фото: ЕРА
"Учитывая, что Минскими соглашениями предусмотрено применение
cпециальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотных летательных
аппаратов и других технических средств дистанционного наблюдения,
призываем подписантов соглашений не препятствовать и не вмешиваться
в работу этих технических средств –
беспилотников – угрозами, стрельбой или иным
способом", – сказал замглавы миссии.По информации Хуга,
БПЛА будут запускаться от Константиновки. Они будут летать и над
Донецкой областью, и над Луганской – по обе стороны линии
соприкосновения.В ОБСЕ беспилотники намерены использовать и в
ночное время.
https://www.facebook.com/oscesmm/videos/986049698072402/
28 марта Хуг объявил о возобновлении полетов беспилотников СММ
ОБСЕ.Наблюдатели неоднократно заявляли об обстрелах их
беспилотников на Донбассе.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией,
которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины.
Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также
участвует в переговорах между сторонами конфликта на
Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в
соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.
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