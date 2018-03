Новое приложение позволяет следить за перепиской в WhatsApp По теме: Новое приложение для iOS Chatwatch позволяет контактам пользователя в WhatsApp узнавать его статус активности, а также то, как часто он проверяет приложение, или когда ложится спать. Об этом пишет со ссылкой на . Сообщается, что с помощью приложения можно даже сравнивать данные по двум контактам, чтобы понять, общаются ли они друг с другом. Узнавать это можно будет даже в том случае, если пользователь установил запрет на показ онлан-статуса и функцию Last Seen. По информации издания, приложению после установки требуется 24 часа на анализ информации, после чего оно начинает предоставлять пользователю интересующие его данные. Ранее сообщалось, что в подан первый с утечкой данных.











события общество и культура приложение информации контактам даже запрет Теги: it технологии