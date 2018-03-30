Соединенные Штаты не считают, что высылка 60-ти американских дипломатов из РФ имеет какое-то оправдание. Подобные “зеркальные” действия российского правительства не имеют под собой обоснования, а лишь свидетельствуют о желании России изобразить себя жертвой и уклониться от дальнейшего диалога. С таким заявлением выступили 29 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт во время регулярного брифинга для журналистов, передает .

“Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания действиям России. Наши шаги были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь”, — утверждает глава пресс-службы. “Посмотрите, это первый раз, когда нервно-паралитическое вещество боевого типа „Новичок“ было применено не во время войны на территории союзника”, — сказала Нойерт.

Представитель Госдепа отметила, что “из представленного нам списка (американских дипломатов, объявленных в РФ персонами нон грата — Ред.) ясно, что Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение для обеих наших стран”.

По мнению Вашингтона, “их безответственные действия показывают, что они (русские — Ред.) не настроены серьезно на то, чтобы действовать в духе сотрудничества на мировой арене. Это нас не удивляет”.

Нойерт также отметила нарушение Москвой Конвенции о химическом оружии.

“Россия не должна вести себя как жертва”, — отметила представитель администрации США добавив, что жертвами в этой ситуации только два человека, которые сейчас лежат в госпитале в Соединённом Королевстве, а также те, кто пострадал случайно в результате химической атаки.

По словам Нойерт, США после изучения возможных дальнейших мер против РФ “отреагируют соответствующим образом” на высылку своих дипломатов из России. “Я не буду прогнозировать ничего, что может произойти, но у нас, конечно, есть возможность сделать это”, — отметила дипломат, говоря об ответных мерах Вашингтона.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента также подчеркнула, что не собирается раскрывать деталей потенциальной реакции вашингтонской администрации. “Мы изучаем варианты. Я не буду вдаваться в подробности. Президент, заместитель госсекретаря, министр обороны Джеймс Мэттис и другие — это целый межведомственный процесс — обсуждать, какие шаги предпринимать дальше. Я не собираюсь опережать консультации, которые могут произойти”, - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал , 26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян из США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Пример ЕС последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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