42-летняя Ирина Шинкарук, которая выбросила с моста в Николаеве сына 9-месячного Павла, приехала из Луганска. Ее узнали волонтеры, которые помогали женщине после рождения сына в июле прошлого года,передает со ссылкой на .

"Не имея денег и жилья, родила ребенка в Николаеве. Ей предложили временно отдать его в Дом малютки, но она отказалась. Женщину вместе с новорожденным поселили в специализированный приют в Вознесенском районе. Собрали вещи для малыша, подарили коляску. Ее она вскоре выставила на продажу. А когда ей позвонили и объяснили, что коляска не для продажи, то мать с ребенком вскоре исчезли из приюта", - рассказали волонтеры в Facebook.

28 марта Центральный суд Николаева избрал женщине меру пресечения на время следствия - 60 суток под стражей без права на залог. На суде подозреваемая отрицала свои же показания. Ранее она сообщила полиции, что хотела бросить ребенка с моста назло сожителю, который постоянно требовал у нее деньги. Перед поступком позвонила сестре и сказала об этом. Теперь же заявила, что хотела лишить жизни себе. А ребенка пустила случайно. Накануне женщина выпила бутылку пива, потому что случилось помнит плохо. Ее адвокат ходатайствовал о домашнем аресте, мол, она была в состоянии аффекта.

Теперь подозреваемая имеет 5 дней, чтобы подать апелляцию. За содеянное ей грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Вечером 26 марта в Николаеве нетрезвая женщина выбросила с моста в реку своего сына. Спасали ребенка из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели. Мальчик попал в больницу в состоянии клинической смерти, врачам удалось запустить его сердце. Он в стабильно тяжелом состоянии. В крови матери обнаружили 2 промилле алкоголя.

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