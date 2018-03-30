Россиянами "манипулировали из-за рубежа", когда в соцсетях сообщали о сотнях погибших во время пожара в Кемерово, отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Володин: По угрозам совершения терактов многочисленные анонимные звонки идут с территории США и Украины Фото: EPA По его словам, людьми "манипулировали из-за рубежа", когда в соцсетях сообщали о сотнях погибших во время пожара в Кемерово.Также Володин рассказал, что "по угрозам совершения терактов многочисленные анонимные звонки идут с территории США, Украины, ряда других стран".Он пояснил, что "на территории Украины в силовых структурах работают представители ЦРУ и Госдепа" и вбросы якобы могли инициировать спецслужбы США либо непосредственно украинские власти.Володин добавил, что фейковые сообщения распространялись и от его имени. Их "прокрутили вокруг страны", уточнил он, а после опровержения "моментально перебросили на территорию Украины", где уже местные СМИ "стали давать свои комментарии и оценки". Конкретного примера политик не привел.Президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости не допустить "цветной революции" в России в ноябре 2014 года и апреле 2017-го.25 марта 2018 года украинский пранкер Никита Кувиков, известный как Евгений Вольнов, запустил информацию о 300 погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По официальным данным, жертвами происшествия стали 64 человека. В РФ против украинца завели уголовное дело и объявили в международный розыск.Путин отметил, что "вбросы" о пожаре должны были "посеять и панику и столкнуть людей между собой", цитировало "РИА Новости". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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