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Спикер Госдумы считает, что представители ЦРУ, работая в силовых структурах Украины, пытаются организовать "цветную революцию" в России
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30.03.2018 01:22
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Россиянами "манипулировали из-за рубежа", когда в соцсетях сообщали
о сотнях погибших во время пожара в Кемерово, отметил спикер
Госдумы РФ Вячеслав Володин. Володин: По угрозам совершения
терактов многочисленные анонимные звонки идут с территории США и
Украины Фото: EPA По его словам, людьми "манипулировали из-за
рубежа", когда в соцсетях сообщали о сотнях погибших во время
пожара в Кемерово.Также Володин рассказал, что "по угрозам
совершения терактов многочисленные анонимные звонки идут с
территории США, Украины, ряда других стран".Он пояснил, что "на
территории Украины в силовых структурах работают представители ЦРУ
и Госдепа" и вбросы якобы могли инициировать спецслужбы США либо
непосредственно украинские власти.Володин добавил, что фейковые
сообщения распространялись и от его имени. Их "прокрутили вокруг
страны", уточнил он, а после опровержения "моментально перебросили
на территорию Украины", где уже местные СМИ "стали давать свои
комментарии и оценки". Конкретного примера политик не
привел.Президент РФ Владимир Путин заявлял
о необходимости не допустить "цветной революции" в
России в ноябре 2014 года и апреле 2017-го.25 марта
2018 года украинский пранкер Никита Кувиков, известный как Евгений
Вольнов, запустил информацию о 300 погибших в результате пожара в
торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По официальным данным,
жертвами происшествия стали 64 человека. В РФ против
украинца завели уголовное дело и объявили в международный
розыск.Путин отметил, что "вбросы" о пожаре должны были "посеять и
панику и столкнуть людей между собой", цитировало "РИА
Новости".
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