Отмену одного из ограничений для работы банков с валютой Национальный банк Украины объясняет благоприятной ситуацией на валютном рынке. Этот материал можно прочитать и на украинском языке НБУ отметил, что ситуация на валютном рынке благоприятна Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr Отмечается, что с 4 августа 2017 года сальдо составляло 1% от размера регулятивного капитала.В НБУ решение объяснили благоприятной ситуацией на валютном рынке.При этом временные административные ограничения для банков и бизнеса при операциях с валютой названы неактуальными.С 30 марта отменены также меры воздействия за нарушения действующего ранее требования о минимальном размере сальдо.15 марта новый глава НБУ Яков Смолий назвал валютную либерализацию в числе приоритетов для ведомства в ближайшей и средней перспективе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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