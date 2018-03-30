Отмену одного из ограничений для работы банков с валютой
Национальный банк Украины объясняет благоприятной ситуацией на
валютном рынке. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
НБУ отметил, что ситуация на валютном рынке благоприятна Фото:
National Bank Of Ukraine / Flickr Отмечается, что с 4 августа
2017 года сальдо составляло 1% от размера регулятивного капитала.В
НБУ решение объяснили благоприятной ситуацией на валютном рынке.При
этом временные административные ограничения для банков и бизнеса
при операциях с валютой названы неактуальными.С 30 марта отменены
также меры воздействия за нарушения действующего ранее требования о
минимальном размере сальдо.15 марта новый глава НБУ Яков Смолий
назвал валютную либерализацию в числе приоритетов для ведомства в
ближайшей и средней перспективе.
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