Бывшего президент Франции будут судить за коррупцию и злоупотребление своим положением. Саркози воспользовался положением чтобы укрывать информацию о нарушениях во время избирательной кампании 2007 года.

Согласно французскому законодательству, подозреваемому можно выдвинуть обвинение в совершении преступления только во время судебного заседания. Обвинительный акт следователи передали в суд 29 марта, передает со ссылкой на .

Производство открыли после того, как следователи использовали записи телефонных разговоров для доказательства, что покойный руководитель Ливии Муаммар финансировал кампанию Саркози. также продолжал следить за своим ставленником через сеть информаторов.

Адвокаты Саркози ранее утверждали, что следователи превысили свои полномочия и давили на бывшего президента во время бесед с ними в период с сентября 2013 по март 2014 года.

Вместе с Саркози один из его адвокатов Тьерри Херцог и прокурор также предстанут перед судом по тем же обвинениям, сообщает близкий к следствию источник. Саркози обсудил с прокурором возможность закрытия дела против казначея его партии и других подозреваемых. За то предложил взятки. Также воспользовался умственной слабостью самой богатой женщины Франции Лилиан Бетанкур, чтобы получить от нее финансирование наличными. Эти обвинения также базируются на телефонных разговорах.

Злоупотребление властью карается во Франции штрафом в 500 тыс.

Кроме того, Саркози обвиняют в перерасходе средств на провальную избирательную кампанию 2012 года.

20 марта парижские стражи порядка задержали бывшего президента Франции 63-летнего . Был при власти с 2007-го по 2012 год. Выдвинули обвинение в коррупции и незаконном финансировании предвыборной кампании за счет ливийского диктатора Муаммара . Саркози имеет полгода, чтобы обжаловать решение. Потом дело передадут в суд.

Уголовное осуществление открыли в 2013-м. До сих пор обвиняемых не было. Саркози согласился ответить на вопросы полиции. 20 марта пришел в полицейский участок. Там его задержали. Допрашивали два дня с перерывом на отдых. 21 марта отпустили из-под стражи.

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