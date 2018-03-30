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Правительство Эстонии запретило въезжать в страну 49 фигурантам "списка Магнитского"
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30.03.2018 01:54
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Министерство иностранных дел Эстонии предложило правительству
задействовать "список Магнитского" в качестве ответа на отравление
в Великобритании российского разведчика Сергея Скрипаля. Глава МИД
Эстонии Свен Миксер заявил, что нельзя "не реагировать на нарушения
прав человека". Миксер обвинил РФ в нарушении международного права
Фото: EPA "Единство и храбрость правительства по этому вопросу
свидетельствует о нашем стремлении привлечь внимание к росту
нарушений международного права, совершенных Россией. Мы не можем не
реагировать на нарушения прав человека", – отметил глава МИД
Эстонии Свен Миксер.По его словам, Таллин этим шагом хочет
"отправить письмо нашим союзникам"."Все мы должны отвечать на
попытки подорвать основанный на правилах мировой порядок и тем
самым помогать нашей безопасности", – сказал Миксер.МИД
Эстонии предлагал правительству задействовать "список Магнитского"
в качестве ответа на отравление в Великобритании российского
разведчика Сергея Скрипаля. Параллельно Таллин выслал одного
российского дипломата, писала "Новая газета".Законы, названные в
честь юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который
умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37
лет, кроме Эстонии, приняты
в США, Канаде, Великобритании, Латвии
и Литве.Въезжать в эти страны запретили руководителю
Следственного комитета России Александру Бастрыкину, заместителю
генпрокурора РФ Виктору Гриню, главе Чечни Рамзану Кадырову,
депутату Госдумы Андрею Луговому и другим.
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