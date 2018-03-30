Министерство иностранных дел Эстонии предложило правительству задействовать "список Магнитского" в качестве ответа на отравление в Великобритании российского разведчика Сергея Скрипаля. Глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что нельзя "не реагировать на нарушения прав человека". Миксер обвинил РФ в нарушении международного права Фото: EPA "Единство и храбрость правительства по этому вопросу свидетельствует о нашем стремлении привлечь внимание к росту нарушений международного права, совершенных Россией. Мы не можем не реагировать на нарушения прав человека", – отметил глава МИД Эстонии Свен Миксер.По его словам, Таллин этим шагом хочет "отправить письмо нашим союзникам"."Все мы должны отвечать на попытки подорвать основанный на правилах мировой порядок и тем самым помогать нашей безопасности", – сказал Миксер.МИД Эстонии предлагал правительству задействовать "список Магнитского" в качестве ответа на отравление в Великобритании российского разведчика Сергея Скрипаля. Параллельно Таллин выслал одного российского дипломата, писала "Новая газета".Законы, названные в честь юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, кроме Эстонии, приняты в США, Канаде, Великобритании, Латвии и Литве.Въезжать в эти страны запретили руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, заместителю генпрокурора РФ Виктору Гриню, главе Чечни Рамзану Кадырову, депутату Госдумы Андрею Луговому и другим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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