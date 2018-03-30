Соглашение между правительствами РФ и Украины о порядке взаимных
поставок вооружения и военной техники было подписано в 1995 году.
Действие договора прекратили в МИД РФ Фото: Совет Федерации /
Facebook Информацию разместило министерство иностранных дел
России.Украинская сторона в лице Кабинета Министров разорвала
договор 8 ноября 2017 года.Соглашение было подписано 8 февраля 1995
года и вступило в силу в этот же день.Договор предусматривал
взаимные поставки вооружения и техники, запчастей, организацию
ремонта вооружения и предоставление услуг военного назначения.
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