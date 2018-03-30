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РФ прекратила действие российско-украинского договора о вооружении, который Киев разорвал в ноябре 2017 года
30.03.2018 02:01
Соглашение между правительствами РФ и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники было подписано в 1995 году. Действие договора прекратили в МИД РФ Фото: Совет Федерации / Facebook Информацию разместило министерство иностранных дел России.Украинская сторона в лице Кабинета Министров разорвала договор 8 ноября 2017 года.Соглашение было подписано 8 февраля 1995 года и вступило в силу в этот же день.Договор предусматривал взаимные поставки вооружения и техники, запчастей, организацию ремонта вооружения и предоставление услуг военного назначения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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