готовится принудительно взыскать средства с российского Газпрома по решению Стокгольма на основании Нью-Йоркской конвенции.

"На сегодня происходит начисление пени из Газпрома. Она составляет почти полмиллиона долларов ежедневно. Также происходит процесс подготовки к принудительному взысканию данного решения на основании Нью-Йоркской конвенции. Она позволяет взыскать эти средства практически по всему миру. Кроме этого, продолжает взыскания задолженности из Газпрома по другому решению национального украинского суда. Уже более 100 миллионов гривен были стянуты в государственный бюджет", - сообщил министр юстиции Павел ,передает со ссылкой на .

По его словам, у российской компании нет шансов уйти от ответственности. Поэтому зафиксирован решением суда долг будет только увеличиваться. Средства вернет в ближайшее время.

28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК "" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы для транзита. Российская компания обязана выплаты Украины $4,63 млрд. С учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах должен уплатить $2,56 млрд.

В Газпроме отказались выполнять эти решения суда. При этом российская компания инициировала расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа через ее территорию в Европу.

В января 2016 года решил оштрафовать на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Далее решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В частности, в феврале 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение о взыскании с Газпрома штрафа, который увеличился уже до 172 млрд грн за счет пени за его неуплату.

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