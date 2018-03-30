Бывший игрок киевского "" и донецкого "Шахтера" Александр Гладкий заявлен за новый клуб,передает со ссылкой на .

Форвард подписал договор с аутсайдером Украинской Премьер Лиги одесским "Черноморцем".

"Официальный сайт УПЛ информирует о том, что" моряки "внесли Гладкого в заявку на сезон. В новом клубе 30-летний форвард будет выступать под номером 24. Последним клубом Гладкого были" Карпаты ", которые он оставил зимой. Форвард пытался трудоустроиться в польском "Леху", однако провалил медосмотр ".

В первой половине сезона нападающий играл за "Карпаты" Львов. Сыграл девять матчей и забил один гол.

Украинский форвард Александр Гладкий мог продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Однако не впечатлил своей игрой потенциальный клуб.

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