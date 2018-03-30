Для общественной поддержки, которой добивается российский оппозиционер Алексей Навальный, необходим "контент, связанный с развитием", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ считает, что "технологией массовых акций" Навальный овладел Фото: Алексей Навальный / Facebook "У него был пиковый момент, он искусственно использовал болезненную для только общества антикоррупционную стезю. Он первый ее вытащил на поверхность и за счет этого приобрел большую слава. Он овладел технологией массовых акций, протестов и так далее. Но он не смог со временем, с годами добавить к этому какую-то идеологию", – сказал он.Песков отметил, что общественное восприятие развивается по определенным законам."Если ты хочешь общественной поддержки, а не маргинальной, ты должен предъявить контент, связанный с развитием. Люди подсознательно ищут вопрос, что будет с нами дальше? Как я буду зарабатывать деньги? Кто будет лечить моих детей? Кто будет наказывать преступников? Кто будет мне платить и какую пенсию в старости? Никто ли не будет ограничивать мои свободы? Подсознательно все ищут ответ", – объяснил пресс-секретарь президента.Навальный, по мнению Пескова, замкнулся "в какой-то повестке дня"."Понимаете, нельзя стать политиком на "часах Пескова". Невозможно. К счастью, так устроен мир, и так устроено общественное восприятие. Навальный не смог, он остался в антикоррупционных историях, которые уже с успехом подхватила и власть, и другие партии", – заявил пресс-секретарь президента.1 августа 2015 года Песков в Сочи сочетался браком с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой.Фонд борьбы с коррупцией Навального заявил, что имеет вопросы по поводу дорогостоящих часов, которые надел на свою свадьбу пресс-секретарь президента РФ.Песков ответил, что часы, которые, якобы по словам Навального, стоят 37 млн руб., ему подарила жена на свадьбу.При этом в Instagram дочери Пескова Лизы за 15 недель до свадьбы была выставлена фотография отца с часами, которые ему еще "не подарили". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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