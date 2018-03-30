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Песков о Навальном: Нельзя стать политиком на "часах Пескова"
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30.03.2018 02:25
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Для общественной поддержки, которой добивается российский
оппозиционер Алексей Навальный, необходим "контент, связанный с
развитием", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ считает, что "технологией массовых
акций" Навальный овладел Фото: Алексей Навальный / Facebook "У него
был пиковый момент, он искусственно использовал болезненную для
только общества антикоррупционную стезю. Он первый ее вытащил на
поверхность и за счет этого приобрел большую слава. Он овладел
технологией массовых акций, протестов и так далее. Но он не смог со
временем, с годами добавить к этому какую-то идеологию", –
сказал он.Песков отметил, что общественное восприятие развивается
по определенным законам."Если ты хочешь общественной поддержки, а
не маргинальной, ты должен предъявить контент, связанный с
развитием. Люди подсознательно ищут вопрос, что будет с нами
дальше? Как я буду зарабатывать деньги? Кто будет лечить моих
детей? Кто будет наказывать преступников? Кто будет мне платить и
какую пенсию в старости? Никто ли не будет ограничивать мои
свободы? Подсознательно все ищут ответ", – объяснил
пресс-секретарь президента.Навальный, по мнению Пескова, замкнулся
"в какой-то повестке дня"."Понимаете, нельзя стать политиком на
"часах Пескова". Невозможно. К счастью, так устроен мир, и так
устроено общественное восприятие. Навальный не смог, он остался в
антикоррупционных историях, которые уже с успехом подхватила и
власть, и другие партии", – заявил пресс-секретарь
президента.1 августа 2015 года Песков в Сочи сочетался браком
с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной
Навкой.Фонд борьбы с коррупцией Навального заявил, что имеет
вопросы по поводу дорогостоящих часов, которые надел на свою
свадьбу пресс-секретарь президента РФ.Песков ответил, что часы,
которые, якобы по словам Навального, стоят 37 млн руб., ему
подарила жена на свадьбу.При этом в Instagram дочери Пескова
Лизы за 15 недель до свадьбы была выставлена фотография
отца с часами, которые ему еще "не подарили".
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