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Спикер парламента Молдовы: В некоторых канцеляриях Евросоюза устали от проблем Украины
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30.03.2018 02:32
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Власти Европейского союза, сталкиваясь с проблемами миграции и
безопасности, больше не испытывают энтузиазма в отношении Кишинева
и Киева, отметил спикер парламента Молдовы Андриан Канду. Канду: ЕС
устал от внутренних проблем Фото: EPA "Не могу сказать, что я
разочарован, но в некоторой степени недоволен тем, что ЕС немного
устал от процессов в некоторых государствах и в определенном
европейском и глобальном контексте. В частности, в некоторых
канцеляриях, устали от проблем Украины, они устали от внутренних
проблем, с которыми сталкиваются в самом ЕС, начиная с миграции,
проблем безопасности, финансовых и банковских кризисов", –
пояснил политик.По словам Канду, сегодня в ЕС нет "того энтузиазма
и открытости, как это было пять или десять лет назад".8 февраля
аналитики Мюнхенской конференции по безопасности в своем докладе
заявили о кризисе евроинтеграционной программы "Восточное
партнерство", членами которой являются Украина и Молдова. "Ряд
стран от Азербайджана до Беларуси по-прежнему зажаты между ЕС и
НАТО с одной стороны и Россией – с другой. Брюссельская
политика "Восточного партнерства", похоже, выдохлась. И несмотря на
политику открытых дверей, которую проводит НАТО, большинство
заинтересованных государств не имеют реального шанса вступить в
Североатлантический союз в ближайшее время", – пояснили
эксперты.
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