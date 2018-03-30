Власти Европейского союза, сталкиваясь с проблемами миграции и безопасности, больше не испытывают энтузиазма в отношении Кишинева и Киева, отметил спикер парламента Молдовы Андриан Канду. Канду: ЕС устал от внутренних проблем Фото: EPA "Не могу сказать, что я разочарован, но в некоторой степени недоволен тем, что ЕС немного устал от процессов в некоторых государствах и в определенном европейском и глобальном контексте. В частности, в некоторых канцеляриях, устали от проблем Украины, они устали от внутренних проблем, с которыми сталкиваются в самом ЕС, начиная с миграции, проблем безопасности, финансовых и банковских кризисов", – пояснил политик.По словам Канду, сегодня в ЕС нет "того энтузиазма и открытости, как это было пять или десять лет назад".8 февраля аналитики Мюнхенской конференции по безопасности в своем докладе заявили о кризисе евроинтеграционной программы "Восточное партнерство", членами которой являются Украина и Молдова. "Ряд стран от Азербайджана до Беларуси по-прежнему зажаты между ЕС и НАТО с одной стороны и Россией – с другой. Брюссельская политика "Восточного партнерства", похоже, выдохлась. И несмотря на политику открытых дверей, которую проводит НАТО, большинство заинтересованных государств не имеют реального шанса вступить в Североатлантический союз в ближайшее время", – пояснили эксперты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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