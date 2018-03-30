Когда политик не стесняется заявлений о готовящихся терактах, это, как минимум, свидетельствует о его незрелости. Еще трагичнее, когда в обществе к таким относятся с симпатией.

Об этом сказал советник президента, ученый-экономист Александр Пасхавер, передает со ссылкой на .

"Испытываю тяжелое чувства со всем этим случаем. Представьте себе в любой другой стране задерживают человека, который собирается совершить вооруженный переворот. Который планирует тяжелое преступление. И этот человек не отрицает этого. Не важно кто это: Савченко или кто-то другой. Но он не отрицает такие разговоры. И довольно много людей в стране относятся с симпатией к такому человеку.

Она отвечает: а кто этого не хочет, вооруженного переворота? Это выглядит, как незрелое в целом государство. И совершенно незрелый человек. Когда ее обвиняют в тяжелейшем преступлении, а она говорит: а кто не хочет этого тяжелейшего преступления?

Нельзя, чтобы политические деятели так себя вели

Самое неприятное - это несерьезность ситуации. Если бы не было так трагично, то это было бы комично. Нельзя, чтобы политические деятели так себя вели. Политическая лестница у нас плохо работает. Я не вижу, чтобы ей (Савченко. - Gazeta.ua) было просто стыдно", - сказал он.

"Имеем те институты, которых заслуживаем. Если они такие, значит мы сами такие.

Не разу не слышал от депутатов, чтобы кто-то сказал: ребята, я честный, не обманываю. Я живу в 2-комнатной квартире с женой. Да никто из них и не живет так. Самые нормальные требования не соблюдаются. Мы не требуем от них этого. Все что мы имеем, связано с нами самими. Поэтому нужно меняться самим. И в той мере, в какой меняемся мы, получаем высшее качество элиты", - отметил Пасхавер.

"Например, если модные плохие писатели. То почему они модные? Это характеризуют не писателей, а тех кто их читает. Тоже самое из политикой.

Для мене стыд, как раз, что есть такой политик (Савченко. - Gazeta.ua). Это дитя с точки зрения зрелости. А сточки зрения образования - еще большее. И этот процесс не стоит внимания и ломаного гроша", - отметил ученый.

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