Авторитетное издание France Football внесло футболиста донецкого “Шахтера” к числу наиболее перспективных футболистов Бразилии, информирует со ссылкой на France Football.

В представленной десятке, в которую попали спортсмены в возрасте до 20 лет, новоиспеченный защитник “оранжево-черных” Додо занял престижное 2-е место.

Лидером списка оказался Бреннер с “Сан-Паулу”. За спиной Додо попали Дуглас Луис с “Жироны”, Габриэль Бразао с “Крузейро”, Линкольн (“Фламенго”), Матеус Фернандес (“Ботафого”), Мауро Жуниор (“ПСВ”), Паулиньо (“Васко да Гама”), Паулу Витор (“Васко да Гама”), Винисиус Жуниор (“Фламенго”).

Напомним, что защитник зимой перешел в “горняков” с ФК “Коритиба”, но пока не провел в составе коллектива Фонсеки ни одной встречи.

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