Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время "позволить другим людям позаботиться" о ситуации в Сирии. Трамп: Военнослужащие США должны вернуться в свою страну Фото:EPA По его словам американские военные сейчас "выбивают дух из ИГИЛ", но "очень скоро уйдут из Сирии". Трамп считает, что пришло время "позволить другим людям позаботиться" о ситуации в Сирии.Президент США подчеркнул, что военнослужащие США должны "вернуться в свою страну, которой они принадлежат, и в которой хотят быть".Газета The New York Times в декабре 2017 года писала, что в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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