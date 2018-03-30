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Трамп заявил, что американские военные "очень скоро" покинут Сирию
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30.03.2018 02:55
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Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время "позволить
другим людям позаботиться" о ситуации в Сирии. Трамп:
Военнослужащие США должны вернуться в свою страну Фото:EPA По его
словам американские военные сейчас "выбивают дух из ИГИЛ", но
"очень скоро уйдут из Сирии". Трамп считает, что пришло время
"позволить другим людям позаботиться" о ситуации в Сирии.Президент
США подчеркнул, что военнослужащие США должны "вернуться в свою
страну, которой они принадлежат, и в которой хотят быть".Газета The
New York Times в декабре 2017 года писала, что в Сирии находятся
около 2 тыс. американских военных.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014
года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с
США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии
присоединилась Россия, в августе
2016-го – Турция.
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