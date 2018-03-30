|Чиновник 5 лет присваивал чужую зарплату
|30.03.2018 02:58
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На Тернопольщине председателя районного совета Украинского общества охотников и рыбаков подозревают в присвоении чужой зарплаты. Об этом сообщает областная прокуратура.
Чиновник 5 лет вносил в табеля учета рабочего времени ложные сведения. Злоупотребляя служебным положением, присвоил заработную плату подчиненного работника на 23 тыс. грн,передает со ссылкой на .
Работники прокуратуры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве.
Бывший глава государственного предприятия Винницкой области присвоил добытый камень известняка на сумму почти 3 млн грн.
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