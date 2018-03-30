Власти Украины позволила доставить на борт задержанного украинскими пограничниками в Азовском море российского рыболовного сейнера "Норд" продукты питания. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

“Доставка продуктов на борт будет организована сегодня ночью. Представители Госпогранслужбы Украины позволили доставку. У экипажа продуктов оставалось менее чем на сутки, люди практически голодали”, — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что адвокатам, нанятым владельцами, позволили подняться на борт сейнера. “Ситуация улучшается. Адвокаты сегодня вечером смогли подняться на борт судна. Заключили с членами экипажа договоры на оказание юридических услуг”, — добавил представитель владельца сейнера.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации с 10 членами экипажа.

На данный момент задержано судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружено трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

По факту обнаружения правонарушения проинформирован подразделения прокуратуру, УСБУ АРК и ГУНП в Запорожской области. На задержанных членов суднокоманды составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК.

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