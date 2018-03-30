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Гассиев: Я не испытываю враждебности к Усику
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30.03.2018 03:27
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Россиянин Мурат Гассиев считает, что в финале Всемирной боксерской
суперсерии он и украинец Александр Усик должны "сделать свою
работу". Гассиев тренируется в Калифорнии Фото: garneksports /
YouTube украинцу Александру Усику. Об этом 27 марта он сказал в
комментарии комментарии YouTube-каналу Garneksports."Я не испытываю
к Усику враждебности. Мы бойцы, спортсмены, и просто должны делать
свою работу. Вот и все", – подчеркнул Гассиев.Боксер не стал
говорить о сильных и слабых сторонах украинца."Я не могу предвидеть
будущее, и только ринг покажет, как все пройдет и чем закончится. Я
готов ко всему", – заверил он .Гассиев рассказал, что начал
готовиться к бою три недели назад и сейчас пребывает на сборах в
Калифорнии."Это лучшее место для тренировок, у нас отличная
команда, и я счастлив находится здесь", – отметил он.До этого
Усик называл Гассиева "очень хорошим парнем" и призывал не
политизировать поединок.Финал WBSS состоится 11
мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель, завоевав
четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и
обладателем трофея имени Мохаммеда Али.
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