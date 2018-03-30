Россиянин Мурат Гассиев считает, что в финале Всемирной боксерской суперсерии он и украинец Александр Усик должны "сделать свою работу". Гассиев тренируется в Калифорнии Фото: garneksports / YouTube украинцу Александру Усику. Об этом 27 марта он сказал в комментарии комментарии YouTube-каналу Garneksports."Я не испытываю к Усику враждебности. Мы бойцы, спортсмены, и просто должны делать свою работу. Вот и все", – подчеркнул Гассиев.Боксер не стал говорить о сильных и слабых сторонах украинца."Я не могу предвидеть будущее, и только ринг покажет, как все пройдет и чем закончится. Я готов ко всему", – заверил он .Гассиев рассказал, что начал готовиться к бою три недели назад и сейчас пребывает на сборах в Калифорнии."Это лучшее место для тренировок, у нас отличная команда, и я счастлив находится здесь", – отметил он.До этого Усик называл Гассиева "очень хорошим парнем" и призывал не политизировать поединок.Финал WBSS состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель, завоевав четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем трофея имени Мохаммеда Али. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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