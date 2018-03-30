Режим прекращения огня, согласованный сторонами конфликта в связи с приближающейся Пасхой, вступает в силу на Донбассе, передает .

“Трехсторонняя контактная группа с участием представителей определенных областей Донецкой и Луганской областей, признавая положительное влияние подтверждение на прекращение огня 2 марта 2018, подчеркивая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, имея в виду будущие пасхальные праздники и руководствуясь более ранними соглашениями и обязательствами сторон: вновь подтвердить свою полную любовь всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращении огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (по киевскому времени)”, — говорится в заявлении Трехсторонней контактной группы.

Новую договоренность сторон приветствовали руководители стран “нормандской четверки”. Как отмечается в заявлении лидеров Украины, Германии, Франции и РФ, участники “четверки” “приветствуют соглашение о восстановлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи”. В документе лидеры “подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ”.

Лидеры стран нормандского формата также вновь подтвердили приверженность осуществлению минских договоренностей по всем его аспектам (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы) и подчеркнули, что “рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы”.

Следует отметить, что с начала конфликта в Донбассе это уже 19-я попытка прекратить огонь на линии соприкосновения. Наиболее успешным стало перемирие 2016 года, когда режим полной тишины удалось удерживать в течение 6 недель.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

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