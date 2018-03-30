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Посол США в РФ о голосовании 18 марта: Не уверен, что это можно назвать выборами
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30.03.2018 03:35
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На выборах президента России не наблюдалось диалога о
первоочередных проблемах, отметил посол США в РФ Джон Хантсман.
Хантсман: Могу оценить, были ли выборы настоящими Фото: ЕРА "Не
уверен, что это можно называть выборами. Я несколько раз
баллотировался на выборные должности и могу оценить, были ли выборы
настоящими – когда есть полноценное обсуждение, когда СМИ
работают в полную силу и освещают наиболее важные проблемы", –
сказал он.Хантсман отметил, что диалога о первоочередных проблемах
он на выборах в России не наблюдал.По данным Центризбиркома России,
на выборах 18 марта президента РФ Владимира Путина поддержало
76,69% избирателей. На втором месте Павел Грудинин
(КПРФ) – 11,77% голосов, на третьем – Владимир
Жириновский (ЛДПР) с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68%
избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим
Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов.
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