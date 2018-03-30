На выборах президента России не наблюдалось диалога о первоочередных проблемах, отметил посол США в РФ Джон Хантсман. Хантсман: Могу оценить, были ли выборы настоящими Фото: ЕРА "Не уверен, что это можно называть выборами. Я несколько раз баллотировался на выборные должности и могу оценить, были ли выборы настоящими – когда есть полноценное обсуждение, когда СМИ работают в полную силу и освещают наиболее важные проблемы", – сказал он.Хантсман отметил, что диалога о первоочередных проблемах он на выборах в России не наблюдал.По данным Центризбиркома России, на выборах 18 марта президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69% избирателей. На втором месте Павел Грудинин (КПРФ) – 11,77% голосов, на третьем – Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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