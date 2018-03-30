Киевский зоопарк пережил зиму без потерь и готовит много сюрпризов к новому сезону.

Собираются показать результаты реконструкции и новых воспитанников, передает со ссылкой на .

"К сезону у нас в зоопарке есть пять-шесть новых жителей. Кузиманзи уже экспонируются, есть новая группа приматов, но их пока не показываем. Появилась пара птиц, есть чем удивить людей. Много кто приходит ежегодно именно весной, чтобы посмотреть, что появилось нового", - рассказал директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

В зоопарке изменили систему кормления животных. Теперь в звиринце выдают пищу так, как это делают в Европе:

"Каждый день вводим систему обогащения среды. Например, сегодня кусок мяса мы повесили на ветку. Завтра - спрячем под камень. На следующий день бросим в воду. Животным нравится, когда они находят свою пищу в необычная местах. Особенно момент добычи, выцарапывания или получения лапой - эти вещи очень практикуются в Европе. Сейчас у нас каникулы и мы показываем детям необычные вещи, например, посмотреть, как фламинго поедает рачков - тоже интересно", - рассказал директор.

Посетители часто приносят животным угощения, которые совсем не идут им на пользу, отмечает директор.

"К сожалению, это отголоски "совкового" представления, что в зоопарк нужно приходить с двумя батонами. Действительно, в советское время у животных были проблемы с питанием, они смотрели на посетителей голодными глазами. Сейчас же все приходят и видят наших упитанных тигров и огромных львов. По ним видно, что их любят и кормят", - объясняет Кирилл Трантин.

Еще не все звери вышли на открытый воздух. В зоопарке объяснили, что такие теплолюбивые животные как бегемоты и жирафы выйдут на улицу лишь с наступлением летнего сезона, когда в не менее двух недель будет +17.

"Земля должна прогреться и быть сухой. Тогда выпустим бегемота, жирафа и других копытных. Тепла хочется не только нам, но и нашим питомцам. По опыту могу сказать, что обычно сезон начинается 1 мая, надеемся, в этом году будет так же. Позже еще никогда не открывались", - объяснил Кирилл Трантин.

Сейчас в зоопарке строят новый приматник и приводят в порядок три озера для птиц. Работники говорят, что вскоре цена на вход может подорожать на 10-12%.

Посетить Киевский зоопарк можно ежедневно с 12:00 до 17:00 по будням, и с 9:00 до 17:00 по выходным. Центральный вход расположен неподалеку от станции метро "Политехнический институт".

Недавно в Киевском зоопарке отметили день рождения львов - девять лет исполнилось Геркулесу, Кристине, Вилии и Дарье. Для животных устроили львиную охоту за вкусненьким.

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