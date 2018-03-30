Официальная позиция Национального антикоррупционного бюро Украины о ситуации с прослушиванием руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого появится в ближайшее время, заявил журналистам директор НАБУ Артем Сытник после панельной дискуссии в Министерстве финансов Украины. Об этом сообщает со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Я сейчас ограничен в комментариях, потому что есть тайна досудебного расследования и есть государственная тайна, но в ближайшее время вы услышите официальную позицию НАБУ по этому поводу”, — сказал Сытник.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал “элементом медийной войны против антикоррупционных органов” информацию о прослушивании НАБУ кабинета руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Как ранее сообщал, в эфире программы “Свобода слова” генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ вместе с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

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