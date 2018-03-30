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Стрелку из Флориды в тюрьму пришло почти 200 писем со словами поддержки
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30.03.2018 03:59
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В письмах Николасу Крузу, который убил в американском штате Флорида
17 человек, авторы предлагают, в частности, финансовую помощь и
дружбу. Круз (в центре) напал на школу 14 февраля Фото: ЕРА В
письмах, с ксерокопиями которых удалось ознакомиться представителю
агентства, стрелка никто не критиковал. Большинство из тех, кто
отправлял письма, поддерживали, говорили о финансовой помощи, а
также предлагали дружбу.Финкельштейн отметил, что его клиент не
может получать почту.14 февраля 2018 года Круз совершил
вооруженное набег на школу во Флориде, в которой он ранее учился.
Он убил 17 человек. Вскоре после нападения Круз был задержан.
Он признал свою вину.Президент США Дональд Трамп в ходе
встречи со школьниками, родителями и учителями школы, где произошла
стрельба, предложил вооружить учителей.18 февраля во Флориде в
ряде городов тысячи американцев вышли на акцию протеста с
требованием ужесточить контроль над оружием в США.7
марта Крузу предъявили обвинения в 17 убийствах и 17
покушениях на жизнь. Свою вину подозреваемый признал, чтобы
избежать смертной казни.
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