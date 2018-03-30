В письмах Николасу Крузу, который убил в американском штате Флорида 17 человек, авторы предлагают, в частности, финансовую помощь и дружбу. Круз (в центре) напал на школу 14 февраля Фото: ЕРА В письмах, с ксерокопиями которых удалось ознакомиться представителю агентства, стрелка никто не критиковал. Большинство из тех, кто отправлял письма, поддерживали, говорили о финансовой помощи, а также предлагали дружбу.Финкельштейн отметил, что его клиент не может получать почту.14 февраля 2018 года Круз совершил вооруженное набег на школу во Флориде, в которой он ранее учился. Он убил 17 человек. Вскоре после нападения Круз был задержан. Он признал свою вину.Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со школьниками, родителями и учителями школы, где произошла стрельба, предложил вооружить учителей.18 февраля во Флориде в ряде городов тысячи американцев вышли на акцию протеста с требованием ужесточить контроль над оружием в США.7 марта Крузу предъявили обвинения в 17 убийствах и 17 покушениях на жизнь. Свою вину подозреваемый признал, чтобы избежать смертной казни. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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