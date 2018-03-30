Открытие рынка земли обеспечит быстрый рост экономики Украины, привлечет миллиардные инвестиции и даст украинцам возможность полноценно распоряжаться своими участками (паями). Такое мнение высказал основатель компании "КАН Девелопмент" Игорь Никонов в своем новом блоге, посвященному земельной реформе,передает со ссылкой на .

"Земельный рынок это один из самых главных факторов, влияющий на развитие экономики государства. В Украине уже 17 лет существует мораторий на продажу земли. Хотя он принимался как временное ограничение с целью разработать законодательную и техническую базу. У нас 8 раз его продлевали, но ни одного закона так и не было принято до сегодняшнего дня. Технически государство готово к продаже земли, но политически нет. Популисты говорят, что придут богатые люди, скупят всю землю и уничтожат село. Но бесспорно, что это совсем не так. Во-первых, если земля обрабатывается не много фермеров будут готовы продать землю. По статистике только 10-20% селян хотят продать свои паи. Это те люди, которым последние достались по наследству, например, а они уже живут в городах и им это все не нужно. А остальные не хотят продавать землю", подчеркнул Игорь Никонов.

По словам основателя компании KAN, примеры соседних стран показывают, что стоимость земли после открытия рынка возрастет минимум в 3-6 раз за первые 2-3 года.

"Сегодня стоимость паев оценивается $500-600 за 1 га. Есть и по $300. Но, по расчётам экономистов, если разрешить продажу земли, то цена может возрасти от $1000 до $3000 за первые 2-3 года. Позже, стоимость повысится еще на 15-20%. Если взять у нас землю, а ее в Украине более 41 млн.га., по $3000 это будет $125 млрд. А если взять по $10 тыс. как в Польше, где уже давно открыт рынок земли, - это $400 млрд. Данная сумма превышает ВВП Украины более, чем в 3 раза. Представляете объем рынка, который мы держим закрытым?" - отметил Игорь Никонов.

Основатель KAN считает, что государство может регулировать ситуацию на рынке земли с помощью налогов, как на саму землю, так и на продукцию, которая на ней выращивается, но при этом обязано стимулировать необходимые отрасли сельского хозяйства.

"Например, мы обязаны стимулировать переработку сельхозпродукции , а также животноводство, которое, я считаю, идет вниз катастрофическими темпами".

"Продав землю -все остаётся здесь. Покупатель землю никуда не унесет, а наоборот будет делать все чтобы защитить свои инвестиции как в Украине, так и за границей", рассказал Игорь Никонов.

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