Украинское правительство должно изъять активы бывшего вице-спикера Госдумы РФ Александра Бабакова, чтобы избежать рисков в энергосистеме страны, отметил старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. Аслунд: Значительной частью украинской энергосистемы владеет враг Фото: yes-ukraine.org По данным экономиста, в 11 из 24 украинских облэнерго значительной долей владеет финансовая группа российского националиста Александра Бабакова.Аслунд напомнил, что Бабаков занимал должность вице-спикера Госдумы РФ во время аннексии Крыма, находится под санкциями западных стран и фигурирует в расследовании журналистов об офшорных схемах Panama papers.Аналитик посоветовал украинскому правительству изъять активы россиянина ради национальной безопасности."Всех беспокоят российские кибератаки на украинскую энергосеть, и в то же время значительной ее частью владеет враг", – подчеркнул Аслунд.Эксперт также напомнил, что еще один крупный хозяин на украинском энергорынке – бизнесмен Константин Григоришин – ранее был российским гражданином, но в 2016 году получил паспорт Украины.В марте 2017 года парламентарий от "Народного фронта" Андрей Левус заявлял, что президент Петр Порошенко должен применить санкции против компании "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", которая принадлежит российским бизнесменам Евгению Гинеру, Михаилу Воеводину и Бабакову, иначе "начнется процесс народной национализации". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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