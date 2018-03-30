29 марта 2003 года сборная Украины сыграла вничью матч отбора к Евро-2004 со сборной Испании 2:2.



Наша сборная начала живо. Украине удался быстрый гол - на 12 минуте прострелил с правого фланга. Мяч перехватывал защитник, но в ситуацию неожиданно вмешался вратарь Испании. Касильяс прыгнул, изменил направление движения мяча и тот откатился к Воронину. Андрей с с отскоком от земли отправил мяч в сетку - 1:0,передает со ссылкой на .

Украина и дальше действовала очень уверенно, мало в чем уступая испанцам. Федоров практически исключил из игры Рауля, не давая ему принимать мяч. Хотя у испанцев и были моменты, но стопроцентными их не назовешь.

Ситуация коренным образом начала меняться в середине второго тайма, когда тренеры начали делать замены. И если выход Валерона вместо Гути и Хави вместо Альбельды усилил игру испанцев, то замены Буряка вызвали удивление. Тренер почему-то решил заменить . Андрей обиделся. Когда же на 76-й минуте на поле появился Диего Тристан, Украине стало совсем тяжело.

Последняя отчаянная нападение хозяев принесла успех

За 8 минут до окончания игры, гости сравняли счет. Шовковский ответил взаимностью Касильясу. Тристан нанес сильный удар из-за пределов штрафной, мяч попал в защитника, полетел в сторону ворот. Шовковский успевал к нему первым, но остановился, надеясь на защитника. А когда побежал навстречу, было уже поздно: Рауль, на мгновение опередив Федорова, переправил мяч в сетку - 1:1.

Прошло еще пять минут, и гости повели в счете. Валерон дал пас на Эччеберию, которого оставили без присмотра в штрафной, и тот сразу же направил мяч в ближний угол - 1:2.

Но последняя отчаянная нападение хозяев принесла успех. После передачи Гусина с левого фланга новичок команды Александр Горшков решился на удар с лету метров с 25 и попал точно в левый нижний угол ворот Касильяса. Икер не видел момента удара и запоздал с прыжком - 2:2.

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