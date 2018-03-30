Поправки в Уголовный процессуальный кодекс Украины парализовали правоохранительную систему. Об этом в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий .

"Как я и предупреждал - непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему", - отметил .

Кроме того, генпрокурор опубликовал фотографию, на которой изображена запись в очередь на право подать ходатайство в Печерский районный суд , "которые вероятно будут рассмотрены 25 июня", передает со ссылкой на .

"Обыски в делах по убийству, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в трехмесячной очереди", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что заявлял о намерении просить президента Украины Петра Порошенко ветировать закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Кроме того, заявлял, что отмена проверок в регистрации заявления о преступлении является преждевременным.

"Любое заявление регистрируется в Едином реестре досудебных расследований без проверки. Сейчас там содержатся 800 тыс. заявлений. Каждый год они будут увеличиваться. Большинство из них лежат без движения, а это не добавляет качества расследованию", - заявлял .

Отметим, депутаты Верховной рады (ВР) в ходе вечернего заседания в четверг, 15 марта, отклонили законопроект №7547, которым должны быть отменены поправки к Уголовно-процессуального кодекса ("поправки Лозового") для устранения недостатков в законодательстве после принятия судебной реформы.

Так называемые "поправки Лозового" вступили в силу 15 марта. Согласно этим поправкам, без разрешения судьи нельзя будет похоронить человека даже в том случае, если человек умер дома. Следователям запретят назначать экспертизу, но обяжут обращаться за разрешением на проведение экспертизы в суд. Время, отведенное на получение такого разрешения - 72 часа.

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