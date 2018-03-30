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МИД РФ вызвал посла США и предостерег от "захвата" Генконсульства в Сиэтле
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30.03.2018 04:47
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Замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил
недовольство послу США в Москве Джону Хантсману по поводу высылки
60 российских дипломатов из США. МИД РФ предложил властям США
"одуматься" Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил недовольство Хантсману по
поводу высылки 60 российских дипломатов из США и закрытия
Генерального консульства России в Сиэтле.По его словам, власти США
намерены "захватить помещения" последнего, как это было с пятью
другими российскими гособъектами в 2016–2017 годах.От Хантсмана
также потребовали "разъяснения его публичных высказываний о
возможности ареста российских государственных активов в
США"."Американская сторона предупреждена, что реализация такой
угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших
отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной
стабильности", – говорится в пресс-релизе МИД РФ.Послу
дополнительно указали, что в случае "продолжения враждебных акций
против российских дипломатических и консульских учреждений в США,
будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и
объектов посольства и генеральных консульств США в России".МИД РФ
призвал власти США "одуматься и прекратить безрассудные действия по
разрушению двусторонних отношений".26 марта президент США Дональд
Трамп из-за отравления экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля в Великобритании приказал до 2 апреля закрыть
Генконсульство РФ в Сиэтле и выслать из США десятки российских
дипломатов .В Госдепартаменте США уточнили, что речь идет о 48
дипломатах российской дипмиссии в США и 12 разведчиках, которые
работают в представительстве РФ при ООН.29 марта МИД РФ объявило о
выдворении 58 дипломатов из посольства США в Москве и
двух – из Генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того,
объявлено о закрытии американского Генконсульства в
Санкт-Петербурге.В Госдепе США эти меры назвали "путем к
самоизоляции" РФ и предупредили, что "оставляют за собой право на
ответ".
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