Замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил недовольство послу США в Москве Джону Хантсману по поводу высылки 60 российских дипломатов из США. МИД РФ предложил властям США "одуматься" Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил недовольство Хантсману по поводу высылки 60 российских дипломатов из США и закрытия Генерального консульства России в Сиэтле.По его словам, власти США намерены "захватить помещения" последнего, как это было с пятью другими российскими гособъектами в 2016–2017 годах.От Хантсмана также потребовали "разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США"."Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности", – говорится в пресс-релизе МИД РФ.Послу дополнительно указали, что в случае "продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США, будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России".МИД РФ призвал власти США "одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений".26 марта президент США Дональд Трамп из-за отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Великобритании приказал до 2 апреля закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле и выслать из США десятки российских дипломатов .В Госдепартаменте США уточнили, что речь идет о 48 дипломатах российской дипмиссии в США и 12 разведчиках, которые работают в представительстве РФ при ООН.29 марта МИД РФ объявило о выдворении 58 дипломатов из посольства США в Москве и двух – из Генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того, объявлено о закрытии американского Генконсульства в Санкт-Петербурге.В Госдепе США эти меры назвали "путем к самоизоляции" РФ и предупредили, что "оставляют за собой право на ответ". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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