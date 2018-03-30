|Легковушка лоб в лоб протаранила маршрутку с пассажирами: есть жертвы
|30.03.2018 05:02
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29 марта на Старообуховской трассе под Киевом произошла смертельная с участием автомобиля Daewoo Lanos и маршрутки с пассажирами.
В результате лобового столкновения водитель легковушки погиб на месте, передает со ссылкой на .
Авария произошла на полосе, по которой двигалась маршрутка. Как рассказали родственники на месте аварии - погибший был врачом, он после ночной смены ехал на день рождения внучки. Ему было 62 года.
Также отмечается, что в маршрутке находилось около 30 пассажиров, некоторые из которых получили травмы.
"Его немного заносило на повороте, и после он пошел прямо на меня на приличной скорости, так и въехал лоб в лоб. Не пытайся ни поворачивать, ни тормозить. У меня пассажиров 30 человек было. Забрала скорая мужчину, который сзади сидел и головой ударился, еще две женщины и парень небольшие травмы получили, их тоже забрали", - рассказал водитель микроавтобуса.
Обстоятельства выясняют правоохранители.
В на Харьковском шоссе легковушка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в микроавтобус . произошло возле остановки "Институт химии".