Послы стран "Большой семерки" (G7) призывают Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний. Об этом говорится в размещенном на Twitter совместном заявлении послов.

В частности, послы призвали народных депутатов, на следующем заседании Верховной Рады, принять решение по рекомендации Венецианской комиссии о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами, передает со ссылкой на .

"Мы настоятельно призываем народных депутатов найти законодательное решение в ходе ближайшего заседания, которое отменяет эти требования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, или откладывает их действие", - говорится в заявлении.

Кроме того, послы призывают Раду обеспечить временное положение об освобождении от ответственности лиц, которые не подадут декларацию в установленный срок.

"Текущие требования об электронном декларировании не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим международным практикам. Они препятствуют привлечению и сохранению квалифицированных международных членов наблюдательных советов государственных компаний, что необходимо для улучшения корпоративного управления в Украине и улучшения экономического роста", - говорится в заявлении.

Также в сообщении отмечается, что система декларирования предназначена для обеспечения подотчетности лиц, наделенных публичными полномочиями, а не для создания лишней нагрузки и давления на гражданское общество.

"Текущие требования существенно усложнят борьбу с коррупцией в Украине", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, как сообщалось ранее, на следующей неделе Верховная рада (ВР) Украины во вторник, 3 апреля, рассмотрит вопрос об отмене е-декларирования для общественных активистов. Об этом сообщил председатель парламента . "На совещании председателей фракций и групп высказал инициативу о рассмотрении первым вопросом повестки дня парламента во вторник сессионной неделе вопрос о декриминализации статьи о непредставлении общественными активистами е-деклараций и отмены е-декларирования для активистов", - отметил Парубий.

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