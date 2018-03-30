Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди могут похоронить в номерной могиле за счет государства, выяснил Telegram-канал Mash. Мавроди скончался 26 марта Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube Если за "великим комбинатором 90-х" никто так и не явится, его похоронят в номерной могиле за счет государства, уточнили в паблике. Агентство РИАМО со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что родной брат Мавроди Вячеслав, которому принадлежат права на распоряжение семейным склепом на Хованском кладбище, отказался хоронить афериста рядом с родителями.62-летний Мавроди скончался 26 марта после того, как его госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Скорую помощь вызвал случайный прохожий. Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.В начале 1990-х жертвами финансовой пирамиды МММ стали от 10 до 15 млн человек. В апреле 2007 года Мавроди приговорили к четырем с половиной годам заключения, но к тому времени почти весь срок он уже отбыл в СИЗО "Матросская тишина".После выхода на свободу Мавроди продолжил заниматься финансовыми махинациями. В конце 2016 года объявил о создании собственной криптовалюты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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