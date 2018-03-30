|Четверо украинцев попали в символическую сборную сезона Суперлиги Пари-Матч
|30.03.2018 05:41
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Федерация баскетбола Украины объявила пятерку лучших игроков по итогам регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, сообщает
В пятерку лучших Суперлиги Пари-Матч попали игроки 4-х клубов между которых лишь один легионер Генри Дугат (5) (“Будивельник”), Александр Кольченко (7) (“Черкаські мавпи), Дмитрий Глебов (5) (“Днепр”), Станислав Тимофеенко (7) (“Днепр”), Александр Кушниров (“Николаев”) (3).
В скобках указано сколько раз тот или иной игрок попадал в сборные тура в Суперлиге Пари-Матч, именно этот фактор было признано основной при формировании лучшей пятерки регулярного первенства.
Стоит отметить, состоявшие данные пятерки на основе опроса тренеров команд Суперлиги.
Как сообщал наш сайт, сегодня стартует плей-офф Суперлиги.
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