Двое военнослужащих ВСУ ранены, один травмирован вследствие 57 обстрелов со стороны боевиков за сутки

За прошедшие сутки боевики 57 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один был травмирован, – сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 57 обстрелов позиций наших защитников. (…) В результате вражеского огня два украинских защитники получили ранения. Еще один наш воин - получил боевое травмирование", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

На донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Павлополя. Минометы калибра 82-мм они применили по защитникам Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - близко Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика. Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали военнослужащие ВСУ Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а с БМП - Гнутово, Талаковки и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие боевики применили по позициям ВСУ у Широкино, шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету - в районе Новотроицкого.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские укрепления близко Артемового, а из крупнокалиберных пулеметов - близко от населенного пункта Луганское.