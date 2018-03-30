Во Франции суд рассмотрит дело члена веганского движения, который лицемерно прокомментировал смерть мужчины-мясника.

Погибший работал в супермаркете Super U и стал жертвой недавнего террористического нападения на этот магазин, передает со ссылкой на .

Активист веганского движения, комментируя теракт в соц. сети, написал ужасное сообщение, которое попалось на глаза правоохранителям.

"Итак, вы поражены тем, что убийцу убили террористы. А я нет, у меня нулевое сочувствие к нему, в этом есть справедливость", - написал веган.

Его сообщение сразу начали критиковать другие пользователи сети, впоследствии активист веганского движения даже удалил его. Однако полиция все равно заинтересовалась им и предъявили обвинение в одобрении терроризма.

Слушания будут проводить за антитеррористическими законами Франции, оно пройдет в городе Сен-Годен на юго-западе страны. За свое заявление мужчина может быть наказан лишением свободы на 7 лет или штрафом в размере до 100 тыс. евро.

Теракт в супермаркете Super U произошел 23 марта в городе Треб на юге Франции. Во время нападения погиб сотрудник магазина и посетитель, тяжелое ранение получил полицейский.

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