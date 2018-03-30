Об этом заявил министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш.

“В прошлом году мы просили выделить 1,5 млрд гривен на финансирование проектов и программ. То есть не МинВОТ, а через нас общинам, чтобы они сами решали проблемы внутренне перемещенных лиц в условиях софинансирования — средства центрального и местного бюджетов… Было выделено 17 млн грн…

В этом году на такой проект, снова как пилотный, государство выделило уже два раза больше — 34 млн грн.

Сейчас мы имеем заявки от более двух десятков общин, которые хотят принять участие в проекте при условии софинансирования покупки жилья для временно перемещенных лиц 50/50“, — рассказал Черныш.

При этом министр отметил, что данных средств хватит на очень небольшое количество жилья.

Кроме того, по словам Черныша, правительство Германии согласилось на один из жилищных проектов и предоставит около 25 млн евро для программы обеспечения доступным жильем тех переселенцев, которые могут взять кредит на приобретение жилья.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира