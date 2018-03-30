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В МинВОТ рассказали, сколько выделено денег на жилье для переселенцев
30.03.2018 05:50
В МинВОТ рассказали, сколько выделено денег на жилье для переселенцев Украина в 2018 году выделила на жилищные программы для внутренне перемещенных лиц 34 млн гривен.

Об этом заявил министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш.

“В прошлом году мы просили выделить 1,5 млрд гривен на финансирование проектов и программ. То есть не МинВОТ, а через нас общинам, чтобы они сами решали проблемы внутренне перемещенных лиц в условиях софинансирования — средства центрального и местного бюджетов… Было выделено 17 млн грн…

В этом году на такой проект, снова как пилотный, государство выделило уже два раза больше — 34 млн грн.

Сейчас мы имеем заявки от более двух десятков общин, которые хотят принять участие в проекте при условии софинансирования покупки жилья для временно перемещенных лиц 50/50“, — рассказал Черныш.

При этом министр отметил, что данных средств хватит на очень небольшое количество жилья.

Кроме того, по словам Черныша, правительство Германии согласилось на один из жилищных проектов и предоставит около 25 млн евро для программы обеспечения доступным жильем тех переселенцев, которые могут взять кредит на приобретение жилья.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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