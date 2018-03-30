29 марта оккупанты применяли гранатометы, минометы, пулеметы и вооружение БМП, сообщили в пресс-центре штаба АТО. 30 марта на Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие, но актуальные сводки пока не поступали. Украинских военных за прошедшие сутки обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 30 марта сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Авдеевки, Водяного, Марьинки, Павлополя, Гнутово, Верхнеторецкого, шахты "Бутовка", Каменки, Новотроицкого, Песок, Опытного, Марьинки, Широкино, Талаковки и Пищевика.На луганском направлении оккупанты применяли пулеметы и стрелковое оружие в районе Артемово и Счастья, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1904423462901784 Сегодня на Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие, но штаб АТО пока не информировал о событиях на линии соприкосновения за первые шесть часов суток.За время конфликта на востоке Украины стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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