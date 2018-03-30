|Официальный курс гривны установлен на уровне 26,54 грн/долл
|30.03.2018 06:03
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,54 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 марта установлены на таком уровне:
26,543493 грн за доллар;
32,704238 грн за евро;
0,459530 грн за российский рубль;
37,380544 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 марта, курс евро уменьшился, остальных валют - вырос.
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