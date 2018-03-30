Два года назад квалифицированные украинские работники получили право по трудовому договору работать в Израиле. 29 марта 2016 года правительство Украины приняло распоряжение, предусматривающее подписания соглашения "О временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях рынка труда государства Израиль".

Рынок труда Израиля преимущественно заинтересован в строителях. Ждут 10-15 тыс. украинских специалистов с подтвержденной квалификацией. Которые физически и психологически пригодны к интенсивной физической работе в строительной отрасли. Также важно, чтобы это были граждане Украины в возрасте 25-50 лет, которые никогда ранее не работали в Израиле. В частности на работу приглашают опалубников, арматурщиков, плиточников и штукатуров.

В то же время украинские работники и раньше работали в израильских компаниях. Для этого им необходимо было открыть специальную рабочую визу В1. Правда за поиск вакансии и помощь в оформлении документов посредники брали $1,3-1,5 тыс.

Сегодня на сайтах поиска работы украинским работникам предлагают трудоустроиться продавцами, домработницами, сиделками, строителями и разнорабочими. Зарплата колеблется от 40 до 70 тыс. грн. Это $1,5-2,5 тыс. в месяц. Работать придется по 8-12 часов в сутки 6 дней в неделю. Среди специалистов с высшим образованием больше только шансов найти работу в Израиле у врачей и программистов. Им обещают платить $ 4-5 тыс. Не все работодатели готовы оплачивать жилье работников. В среднем месяц проживания в Израиле стоит $300-350.

По последним данным Евростата, в 2016 году украинцы получили 589 тыс. новых видов на жительство в Евросоюзе. Опередили даже сирийцев, которые в 2016 году получили 348 тыс. документов. 487 тыс. украинцев получили вид на жительство в ЕС в связи с трудоустройством. Наибольшую часть европейских видов на жительство предоставила Польша - 87,0%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира