|Украинцам разрешили работать в Израиле
|30.03.2018 06:06
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Два года назад квалифицированные украинские работники получили право по трудовому договору работать в Израиле. 29 марта 2016 года правительство Украины приняло распоряжение, предусматривающее подписания соглашения "О временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях рынка труда государства Израиль".Церемония подписания соглашения состоялась в 7 июня 2016 года. Документ подписали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и полномочный посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский. За ратификацию соглашения проголосовало 186 народных депутатов. Она вступила в силу 16 ноября 2016 года. Сделка должна обеспечить трудоустройство украинцев на условиях предоставления ежегодной квоты и социальных гарантий согласно израильскому законодательству. Также предупредить незаконное трудоустройство и борьбу с нелегальной миграцией,передает со ссылкой на .
Рынок труда Израиля преимущественно заинтересован в строителях. Ждут 10-15 тыс. украинских специалистов с подтвержденной квалификацией. Которые физически и психологически пригодны к интенсивной физической работе в строительной отрасли. Также важно, чтобы это были граждане Украины в возрасте 25-50 лет, которые никогда ранее не работали в Израиле. В частности на работу приглашают опалубников, арматурщиков, плиточников и штукатуров.Украинцы, которые готовы работать в Израиле, должны зарегистрироваться и пройти тестирование для подтверждения профессиональной компетенции. Тогда методом лотереи будет отобрано 75% кандидатов на трудоустройство. Еще 25% оставят в резерве. После прохождения медкомиссии и получения визы на трудоустройство, отобранные кандидаты смогут поехать на работу в Израиль минимум на год. Правда есть возможность продлить трудовой договор до 3-х лет. По договору украинцы обязаны отработать минимум 182 часов в месяц. Будут платить 5200 израильских шекелей - почти $1,5 тыс. Разрешается работать сверхурочно - максимум 29 рабочих часов в месяц. За каждый час переработки можно получить дополнительные деньги. Кроме этого, каждый работник будет иметь месячный депозит в размере 700 шекелей на свой банковский счет. Эту сумму будут засчитывать как выходное пособие и пенсию. Если работник не оставит Израиль в установленный срок без уважительных причин, его лишат этих денег.
В то же время украинские работники и раньше работали в израильских компаниях. Для этого им необходимо было открыть специальную рабочую визу В1. Правда за поиск вакансии и помощь в оформлении документов посредники брали $1,3-1,5 тыс.
Сегодня на сайтах поиска работы украинским работникам предлагают трудоустроиться продавцами, домработницами, сиделками, строителями и разнорабочими. Зарплата колеблется от 40 до 70 тыс. грн. Это $1,5-2,5 тыс. в месяц. Работать придется по 8-12 часов в сутки 6 дней в неделю. Среди специалистов с высшим образованием больше только шансов найти работу в Израиле у врачей и программистов. Им обещают платить $ 4-5 тыс. Не все работодатели готовы оплачивать жилье работников. В среднем месяц проживания в Израиле стоит $300-350.
По последним данным Евростата, в 2016 году украинцы получили 589 тыс. новых видов на жительство в Евросоюзе. Опередили даже сирийцев, которые в 2016 году получили 348 тыс. документов. 487 тыс. украинцев получили вид на жительство в ЕС в связи с трудоустройством. Наибольшую часть европейских видов на жительство предоставила Польша - 87,0%.