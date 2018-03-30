О новом “достижении” наемников “ЛНР” рассказал в Facebook известный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

По его данным, в ходе ограбления, которое случилось 27 марта, террористы “размародерили” в Доме молитвы все, что имело хотя какую-то ценность, вынесли мебель, бытовые приборы, розетки и даже продукты.

Это типичный случай, подчеркнул Казанский. С его слов, после оккупации протестанты в ОРДЛО начали подвергаться серьезным гонениям, нередки и убийства прихожан.

“Жизнь в современном Донбассе — это каждодневная лотерея. Если у тебя нет крыши в верхах “Л/ДНР”, ты в любой момент можешь стать жертвой мародеров и убийц. Никто не защитит. Никаких прав ни у кого нет. Вооруженный сброд будет решать, будешь ли ты жить и работать”, — отметил блогер.

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