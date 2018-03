Данные около 150 млн пользователей сайта и мобильного приложения по подсчету калорий MyFitnessPal были украдены хакерами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского производителя спортивной экипировки Under Armour, информирует . По его информации, кража произошла еще в феврале. Злоумышленникам удалось похитить имена пользователей, адреса электронной почты и зашифрованные пароли, однако номера водительских прав, карточек социального страхования, а также данные платежных карт не были скомпрометированы. Однако, в Under Armour не объяснили, каким образом стало возможным подобное утечка. На данный момент Under Armour сотрудничает с фирмами, работающими в сфере безопасности данных, а также с правоохранительными органами. “Мы продолжаем следить за подозрительной деятельностью и находимся в координации с правоохранительными органами”, — цитирует агентство заявление компании. Всех пользователей сайта MyFitnessPal уже сообщили об инциденте и попросили поменять пароли. Как добавляет Reuters, это крупнейшая утечка данных в этом году и одна из самых массовых за все время. Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за то, чтобы правительства, интернет-компании и организации гражданского общества достигли договоренностей по вопросу использования личных данных пользователей. Такую позицию озвучил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя скандал вокруг сбора данных пользователей социальной сети Facebook для анализа политических предпочтений избирателей британской компанией Cambridge Analytica. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки пользователей данных armour myfitnesspal пароли Теги: новости мира