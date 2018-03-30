31 марта истекает срок действия постановления Кабинета министров о возложении на НАК «Нафтогаз Украины» спецобязательств по обеспечению природным газом бытовых потребителей, если бы Кабмин не продлил его действие, цены на газ стали бы рыночными, то есть выросли бы. Вместе с тем, источники «Апострофа» утверждают, что в текущем году тарифы все же будут повышены – и не только на газ.

Источники роста

Апрель нынешнего года должен был стать очередным временем повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Подорожание услуг ЖКХ в Украине, как правило, объясняется увеличением стоимости энергоносителей на мировых рынках, повышением минимального размера пенсий и зарплат в самой Украине, а также увеличением операционных расходов обслуживающих компаний.

Еще в конце 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), приняла решение повысить с 1 января прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию, а также тарифы на водоснабжение для 60 водоканалов. И, если увеличение цены электричества пока не сказалось напрямую на гражданах, то тариф на воду для жителей ряда населенных пунктов действительно вырос.

В конце января НКРЭКУ приняла решение о повышении с 1 апреля стоимости распределения и поставки электроэнергии украинским облэнерго в среднем на 20%.

Впрочем, знаток программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Андриан Прокип уверен, что роста тарифов на электроэнергию, по крайней мере с 1 апреля, ждать не стоит.

«Были разговоры о введении RAB-регулирования стимулирующего тарифообразования для облэнерго, что, по сути, повлекло бы повышение цены примерно на 20%, но решение, вроде бы, заморожено, и с 1 апреля оно не будет действовать», — сказал он в комментарии «Апострофу».

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что ни одно облэнерго пока не готово к новым тарифам, в связи с чем высказал сомнение, что RAB-регулирование начнет действовать с 1 апреля.

Еще один источник роста тарифов – газ. Разговоры о повышении цены на этот вид топлива ведутся давно. Связаны они, в частности, с тем, что увеличения цен на газ для населения требует Международный валютный фонд. Однако украинские власти не готовы идти на столь непопулярный шаг, даже рискуя остаться без транша фонда вплоть до выборов 2019 года.

До 1 апреля 2018 года действует постановление Кабинета министров, которым на НАК «Нафтогаз Украины» возложены спецобязательства по обеспечению природным газом бытовых потребителей. Согласно документу, «Нафтогаз» должен покупать газ у добывающих компаний по фиксированной цене, и именно это сдерживает рост тарифов для населения. По истечению срока действия постановления, то есть с 1 апреля, цены на газ, по идее, должны увеличиться более чем на 60% — с 4 942 грн до 8 030 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС).

Андриан Прокип напомнил, что год назад была аналогичная ситуация, и правительство тогда на год продлило действие своего постановления. Эксперт высказал мнение, что нечто подобное произойдет и в этот раз. Так оно и вышло: на своем заседании Кабмин продлил действие упомянутого постановления до конца мая текущего года.

Ждут сигнала

«Апостроф» также обратился за разъяснениями по поводу возможного повышения тарифов к компаниям, которые непосредственно обслуживают население.

В компании «Киевэнерго», которая оказывает услуги по предоставлению электроэнергии, отопления и горячего водоснабжения в столице, отметили, что «не формируют тарифы на коммунальные услуги», и посоветовали обратиться в НКРЭКУ.

В «Киевводоканале» изданию также пока не смогли предоставить соответствующую информацию о тарифах, сославшись на то, что их устанавливает регулятор.

Вместе с тем, работа НКРЭКУ на сегодня, по сути, заблокирована в связи с тем, что президент Петр Порошенко своим указом от 23 марта освободил Викторию Морозову и Вадима Таратуна от занимаемых должностей в комиссии. Из-за этого в НКРЭКУ отсутствует кворум, и она не может проводить заседания, на которых принимаются решения, в том числе по коммунальным тарифам.

При этом, по неофициальной информации, полученной «Апострофом» от информированного источника в одном из коммунальных предприятий Киева, какая-то часть тарифов должна была быть повышена с 1 апреля. Однако все упирается в то, что НКРЭКУ оказалась недееспособной. В связи с этим увеличение тарифов переносится на неопределенный срок.

«С апреля уже точно не будет повышения», — сказал собеседник издания.

Тарифы на взлет

Но в дальнейшем роста коммунальных тарифов, похоже, не избежать. Это, в частности, связано с тем, что власти будут пытаться найти компромисс с МВФ по ценам на газ, в связи с чем не исключено повышение тарифов на этот вид топлива — ведь постановление правительства продлено только до июня, а что будет дальше — пока неизвестно.

Андриан Прокип считает, что в нынешнем году украинцев ожидает повышение тарифов на газ.

«Есть большая вероятность того, что цена газа для населения может вырасти. Естественно, это повлечет за собой увеличение количества субсидируемых домохозяйств, расходов на субсидии. И, вероятно, будет пересмотрена цена газа для теплокоммунэнерго, но, учитывая, что сейчас отопительный сезон завершается, то, если это (увеличение цен на газ, – «Апостроф») будет сделано, мы это ощутим уже в следующем отопительном сезоне», — резюмировал знаток.

Кроме того, как рассказал «Апострофу» источник, уже подготовлен проект постановления регулятора о повышении тарифов на электроэнергию на 15% с августа 2018 года. Пока неизвестно, будет ли этот проект утвержден. Если в указанные сроки электричество все же подорожает, это также повлечет на собой рост всех остальных коммунальных тарифов для населения.

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