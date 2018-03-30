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Джамала поділилась зворушливими кадрами з коханим (ВІДЕО)
30.03.2018 06:27
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Відома співачка Джамала, яка у вівторок 27 березня вперше стала мамою, напередодні поділилася з шанувальниками неймовірно зворушливим відео з кадрами романтичної фотосесії з чоловіком Бекіром Сулеймановим.

Світлини були зроблені ще рік тому, коли закохані відпочивали закордоном. Музичним супроводом кадрів стала нова пісня зірки "Крила".

"Ви говорите: де весна? І я не знаю :( А, може, в серці? Дивіться, той же день, але рівно рік тому", - підписала Джамала.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 29 Бер 2018 р. о 9:33 PDT


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