Дороже только приготовить борщ стоит жителям Закарпатской, Одесской, Киевской, Херсонской области.

"В среднем приготовить борщ в Украине стоит 89,5 гривен. В то же время самое дорогое блюдо в сравнении с другими регионами Украины готовят в Закарпатской области. Борщ там стоит 99 гривен. Ведь на Закарпатье продают самую дорогую свинину и лук. 600 грамм свинины стоит 73,9 гривны, 500 грамм картофеля - 3,2 гривны, 500 грамм свеклы - 3,9 гривны. За 300 грамм капусты придется заплатить 1,9 гривну, 200 грамм моркови - 1,6 гривну, 200 грамм лука - 1,4 гривну, а 250 грамм сметаны - 13,1 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, в столице приготовить борщ стоит 95 грн. Здесь самые дорогие картофель, свекла, капуста и морковь. За необходимое количество овощей нужно заплатить 4,2 грн, 4,8 грн, 2 грн и 1,8 грн, соответственно. 600 г свинины стоить киевлянину 68 грн, 200 г лука - 1,3 грн, 250 г сметаны - 12,9 грн,передает со ссылкой на .

"Третью позицию по стоимости приготовления блюда заняла Одесская область. Борщ там стоит 94,5 гривен. 600 грамм свинины продают за 69,2 гривен, 500 грамм картофеля - по 4,1 гривны, 500 грамм свеклы - по 4,3 гривны, 300 грамм капусты - по 1,8 гривну. За 200 грамм моркови просят 1,6 гривну, 200 грамм лука - 1,1 гривну, 250 грамм сметаны - 12,4 гривен", - добавил Дорошенко.

Четвертое и пятое место в рейтинге самого дорогого приготовления борща заняли Киевская и Херсонская области. Здесь блюдо стоит 92,7 грн и 92,5 грн, соответственно.

Самый дешевый борщ в Украине готовят в Волынской области. Блюдо стоит 82,2 грн. Дороже, 84,1 грн, будет стоить приготовить борщ в Донецкой обл. 85,7 грн за блюдо придется заплатить жителям Львовской, Ровенской и Тернопольской обл.

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