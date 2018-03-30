Это уже третий по счету случай, когда солдат потерял сознание в присутствии президента страны. Так, в ноябре прошлого года случай случился во время мероприятия, посвященного Голодомору. Тогда причиной обморока врачи назвали тесную фуражку, пережавшую сосуды головы молодого человека. Но самое первое падение — из-за теплового удара — произошло на инаугурации Петра Порошенко в 2014 году. В общем, как каденция началась, так и идет.

Солдат — тоже человек

Прошедшие армейскую муштру во всем винят офицерскую дуристику. Дескать, сначала бойцов гоняют до седьмого пота, готовя к встрече президента. А затем ставят почетный караул не перед самым визитом почетного гостя, а за несколько часов. Попробуй тут простоять на одном месте.

Однако в пресс-службе Национальной гвардии Украины «КП» в Украине» опровергли такую версию.

— На празднование годовщины Нацгвардии караульные прибыли на место за 40 минут и единожды отрепетировали, то есть никаких изнурительных выжиданий перед началом мероприятия не было, — сообщила пресс-служба. — Наши солдаты, если им становится плохо, тут же сообщают об этом своему командиру. Медосмотр военные проходят раз в пару месяцев — все здоровы и без жалоб на настроение. Да и молодые ребята у нас — от 23 до 30 лет. Но солдаты — тоже люди. Бойцу просто стало плохо. Хотя предпосылок не было и погода нежаркая.

Это не стресс

Может быть, причиной обморока стало переутомление или стресс от волнения из-за встречи с президентом?

— Не может, — считает психотерапевт, психиатр Александр Авдеев. — Наш организм запрограммирован на выживание, а страх, тревога, стресс, перевозбуждение и нервоз — наоборот, провоцируют организм на борьбу. Какой обморок, когда адреналин зашкаливает. Единственное, из-за чего можно потерять сознание, — страх крови. Сомневаюсь, что причины обмороков караульных нужно искать в психологическом состоянии, скорее только, здесь физиологические причины.

Выходит, всему виной все-таки какие-то проблемы со здоровьем бойцов. Впрочем, с ног они валяться не только исключительно в Украине, но и во всем мире.

— Если сравнивать с другими политиками, именно при Порошенко такие случае относительно частые, говорит политолог Николай Спиридонов. — Но это не сенсация. А повод покритиковать, рассматривая все как знамение или дурную ауру. Для электората это возможность пошуметь вокруг репутации президента. Пока одни обращают внимание на ситуацию с рациональной позиции — к примеру, на экономику в стране и повышение стоимости коммунальных услуг, другие важным фактором считают вот такие моменты с обмороками.

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