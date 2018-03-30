Украинские суды иногда становятся на сторону рейдеров, что имеет негативные последствия для имиджа страны, отметила посол Франции в Киеве Изабель Дюмон. Дюмон: Украинской власти известны факты коррупции Фото: ua.ambafrance.org "Есть примеры, когда наши компании сталкиваются с проявлениями взяточничества. Они очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену. Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, вместе, кстати, с представителями украинской власти", – отметила дипломат.Дюмон добавила, что были случаи, когда французские компании становились жертвами рейдерских атак."Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против какой-то компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?", – подчеркнула посол.При этом Дюмон заверила, что в украинском правительстве "есть люди, которые прекрасно понимают, что без доверия не будет тех инвестиций, которые так нужны всем".До этого бельгийский предприниматель Бернар Вилем заявлял, что хочет продать свою ферму по производству козьего сыра во Львовской области из-за высокого уровня коррупции в Украине.В декабре 2017 года министр юстиции Павел Петренко заявлял о сокращении количества рейдерских захватов в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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