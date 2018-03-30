И деньги, кстати, сейчас обсуждаются куда больше, чем кандидатура участника от Украины MELOVIN, которому уже успели перемыть косточки все и вся. Недавно в соцсетях всплыли очередные цифры. Мол, страна потратит на присутствие нашего артиста в Лиссабоне 30-50 тысяч долларов. А это, по мнению негодующих, извините, никуда не годится: мы же и так бедные, зачем платить бюджетные деньги «непонятно за что».

Чтобы успокоить волнующихся и поднимающих волнения, мы решили пройтись по финансовым аспектам конкурса.

Цена вопроса — полтора миллиона

Как и было заявлено еще перед стартом нацотбора, канал СТБ берет на себя финансовую поддержку (как и в предыдущие два года), которая включает:

— постановку номера и его визуализацию (аранжировка песни, хореография от Константина Томильченко, подготовка сценического образа, реквизит, все необходимые спецэффекты, графика и другие технические моменты),

— перелет всей команды артиста,

— проживание и питание украинской делегации в течение 13 дней в Лиссабоне (с 1 по 13 мая), когда будут проходить репетиции и конкурсные концерты (8, 10 и 12 мая).

Пока сумма, которую планирует потратить СТБ, не разглашается, но можем заглянуть в цифры прошлых лет.

Бюджет O.Torvald принимать во внимание нецелесообразно, поскольку «Евровидение» проходило в Киеве. А вот общая сумма финансирования команды Джамалы в 2016 году обошлась каналу в 1,5 млн гривен (около $60 тыс). Сюда вошли расходы по постановке номера певицы, подготовке двух сценических костюмов, а также полное двухнедельное сопровождение команды в составе 10 человек, включая визы, перелет и проживание в Стокгольме.

Сколько стоит телетрансляция

Учитывая, что «Евровидение» будет показывать канал общественного телевидения UA: Перший, из бюджета все же придется достать некоторую сумму. А это около 150 тысяч долларов. Оплатить этот взнос Европейскому вещательному союзу должна НОТУ (Национальная общественная телекомпания Украины, в которую и входит UA: Перший). Но поскольку в этом году впервые прямая трансляция конкурса будет вестись на двух каналах (еще и на СТБ), наверняка эту сумму поделят поровну.

Кстати, трансляции любых событий мирового уровня стоят очень недешево. Например, чемпионат мира по биатлону — 200 тысяч евро, главные футбольные турниры — миллионы.

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